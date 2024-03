Tutti i marcatori dalla Promozione alla Terza categoria. Samorè, gol nel derby: festa Civitella a Forlimpopoli Risultati e classifiche delle squadre forlivesi dai campionati Promozione alla Terza Categoria: Civitella vince il derby in Promozione, Frugesport in testa in Prima Categoria, Vecchiazzano leader in Seconda Categoria, e l'Atletic Frampula si porta in vetta in Terza Categoria.