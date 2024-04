Tutti i marcatori della Promozione e Prima categoria: la Fratta ai playoff da terza, sogna anche l’Edelweiss. Frabattista, doppietta per la salvezza del Civitella

Conclusi i campionati dalla Promozione alla Terza Categoria, che giocheranno la seconda fase con playoff e spareggi. In Promozione il Fratta Terme, terzo, accede alle partite che valgono il salto di categoria. Tre punti salvezza per il Civitella impostosi sul Due Emme. In Prima Categoria l’Edelweiss Jolly ha chiuso sul secondo gradino utile per i playoff, alle spalle del Frugesport che vola in Promozione. In Seconda Categoria, il Collinello ha chiuso al secondo posto nel girone O e s’appresta a giocare lo spareggio col Rumagna Cesena, sperando di raggiungere in Prima categoria il Vecchiazzano dominatore del girone N. In Terza categoria, infine, domani, ore 20.30, si disputa lo spareggio tra Bagnolo e Atletic Frampula allo stadio Morgagni.

Questi i risultati, marcatori e classifiche delle squadre forlivesi nello scorso weekend.

Promozione (34ª giornata): Misano-Fratta Terme 3-3 (2 Traini, Rodriguez; 2 Andreoli, Monteleone), Civitella-Due Emme 3-2 (2 Frabattista, Monti; Cattedra, Mazzoli), Forlimpopoli-Faenza 0-0. Classifica finale: Sampierana 72; Cattolica 65; Fratta Terme 62; Faenza 61; San Pietro in Vincoli 57; Bellariva, Misano 49; Bakia Cesenatico, Del Duca 48; Forlimpopoli, Classe 45; Civitella, Verucchio 44; Torconca 41; Stella 40; Cotignola 37; Due Emme 28; Cervia 11.

Prima Categoria (Girone D, 30ª giornata): Savio-Edelweiss Jolly 1-0 (Savini), 2000 Cervia-Pianta 3-2 (2 Giulianini, Filipi; Benvenuti, Agosta), Carpena-San Vittore 1-1 (Lepori rig.; Totaro), Fosso Ghiaia-Modigliana 0-2 (Bertocchi, Violani), Santa Sofia-Frugesport 2-1 (Belward, Campacci, Arpaia; Negrini), Sporting Predappio-Santagata 4-1 (Fantucci, Ferrini, Casadei, Tani; Valli rig.), Savarna-Meldola 1-2 (Conti; Ouraga, Ghetti), Pianta-Fosso Ghiaia 1-2 (Benvenuti; Ricciardi, Babbi). Classifica finale: Frugesport 64; Edelweiss Jolly 59; San Vittore 53; Modigliana 52; Pianta 45; Carpena 44; Santa Sofia, Meldola 41; Sporting Predappio, Fosso Ghiaia 34; Savarna 33, 2000 Cervia, Fusignano 31; Azzurra 23; Sant’Agata 17.