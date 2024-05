Tutti i nomi: Venturi in pole. Pistoia Football Club. Casting per il tecnico

In attesa di sciogliere in via definitiva le riserve sulla data in cui verrà presentata alla città la nuova società, in casa Pistoia Football Club è già iniziato il casting per il ruolo di prossimo allenatore. Sono tanti i nomi venuti a galla nelle ultime settimane e nei giorni scorsi, nessuno dei quali però avrebbe trovato un riscontro certo. Cerchiamo comunque di fare ordine e di capire quali nomi attualmente sono stati accostati alla panchina arancione. Partendo da due grandi ex ovvero Simone Venturi, che ha vestito la maglia della Pistoiese da giocatore, e Luigi Consonni, che l’arancione l’ha difeso prima da calciatore e poi da allenatore. Il primo è reduce da una fantastica stagione sulla panchina del Tau Altopascio dove ha centrato i playoff e negli ultimi anni si è messo in luce come uno dei migliori tecnici toscani di Serie D. Consonni invece è stato l’allenatore della Pistoiese fino alla rivoluzione di dicembre. Entrambi conoscono le avversarie del Girone D e potrebbero dare indicazioni importanti in fase di costruzione della rosa. Non ha forse esperienza ma sicuramente tanta voglia di mettersi in gioco Niccolò Pascali, un altro che alla Pistoiese c’è già stato per diversi anni come allenatore del settore giovanile. Nel campionato da poco concluso era a Livorno, prima alla guida della Juniores e poi della prima squadra nelle ultime giornate. Tra i tecnici "esteri" sono emersi nomi importanti come quelli di Luca Tabbiani e Rosario Pergolizzi. Il primo negli ultimi mesi si è diviso tra Catania e Fiorenzuola, dove tra l’altro ha vinto la Serie D nel 2021, mentre Pergolizzi è fresco di trionfo sulla panchina del Campobasso. L’indicazione è chiara: profili vincenti e che conoscono la Serie D. A tale identikit risponde pure Marco Gaburro, che ha ottenuto la promozione in C con Gozzano, Lecco e Rimini. Anche il suo nome è trapelato nei giorni scorsi, ma contattato dalla nostra redazione ha affermato di non aver avuto alcun contatto con la proprietà arancione.

Michele Flori