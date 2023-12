Tutti i rebus di Bonuccelli. Decisione sui trequartisti

Riccardo Cretella è risultato vincitore nella classifica di rendimento del concorso "Biancorosso dell’anno" anche per il mese di novembre in base alle pagelle delle testate giornalistiche locali. Il capitano biancorosso sarà premiato prima dell’inizio della gara casalinga con il San Donato Tavarnelle in calendario il 10 dicembre. E a proposito del centrocampista biancorosso sarà interessante vedere quale sarà la scelta di mister Bonuccelli: Cretella tornerà a giocare nel suo ruolo abituale di centrocampista oppure verrà confermato nel suo "nuovo" ruolo di difensore? Chissà. Ed un altro nodo da sciogliere da parte del tecnico viareggino è quello riguardante la scelta dei due trequartisti (Riccobono, Rinaldini, Giustarini) da affiancare al bomber Marzierli.

Ieri pomeriggio seduta di allenamento al "Palazzoli" con il direttore generale Filippo Vetrini che ha parlato a lungo con il tecnico Vitaliano Bonuccelli: forse oggetto del dialogo il calcio-mercato che si è aperto ufficialmente ieri. Ricordiamo che in entrata, per ora, è arrivato il centrocampista Filippo Grasso mentre Stefano Crivellaro continua ad allenarsi con i biancorossi; in uscita il difensore Moscatelli, ma non è ancora ufficiale. Per il momento nessun segnale in uscita