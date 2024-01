Tutti i risultati. La prima della classe cade con il Fanfulla

Il risultato più eclatante della ventunesima giornata è sicuramente la sconfitta della capolista Ravenna che, dopo essere stata frenata una settimana fa dal Sant’Angelo, cade in casa contro il Fanfulla in lotta per la salvezza.

Ecco tutti i risultati di questa giornata: Aglianese-Prato 2-0, Carpi-Pistoiese 3-2, Corticella-Lentigione 2-1, Forlì-Sangiuliano City 0-1, Mezzolara-Borgo San Donnino 2-2, Progresso-Certaldo 1-0, Ravenna-Fanfulla 1-2, Sammaurese-Imolese 1-0, Victor San Marino-Sant’Angelo 3-2. La classifica: Ravenna 43, Victor San Marino 32, Corticella 39, Forlì 38, Carpi e Lentigione 27, Aglianese 33, Imolese 30, Sangiuliano City, Fanfulla e Sammaurese 28, Pistoiese 27, Prato 24, Sant’Angelo 23, Progresso 21, Borgo San Donnino e Mezzolara 15, Certaldo 14.