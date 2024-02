Tutto in appena 19 minuti. Il Rimini torna a vincere

La apre Papa, la chiude Satalino. E in mezzo c’è pure il gol di Giometti. Tutto nel secondo tempo, tutto in appena 19 minuti. Così, la Primavera 3 del Rimini, sul sintetico del ’Neri’, è tornata alla vittoria contro l’Arzignano Valchiampo. Un successo, largo e mai in discussione, che permette alla squadra di mister Brocchini di issarsi a quota 19 in classifica, proprio a un passo dall’Arzignano e mettendosi alle spalle in classifica una bella truppa di dirette concorrenti. Con dieci punti dalla Carrarese fanalino di coda di quel girone A nel quale continua a comandare il Modena.

Rimini: De Lucci, Brisku, Ciavatta, Tamburini, Nastase, Volonghi (24’ st Imola), Mini (39’ st Urciuoli), Fontanelli, Giometti (43’ Cesarini), Satalino (43’ st Capicchioni), Papa (39’ Paganini). A disp.: Cerretani, Sposato, Zighetti, Madonna, Innocenti, Torino, Rubino, Bacchiocchi, Sammarini, Diotallevi. All.: Brocchini.

Primavera 3. Girone A (18ª giornata): Pro Sesto-Carrarese 2-1, Triestina-Olbia 4-1, Lecco-Modena 0-1, Pro Patria-Lucchese, Pro Vercelli-Pergolettese 3-0, Rimini-Arzignano Valchiampo 3-0. A riposo il Fiorenzuola.

Classifica: Modena 41; Pro Sesto 35; Pergolettese 33; Triestina 29; Pro Vercelli 28; Olbia 21; Arzignano Valchiampo 20; Rimini 19; Lecco, Pro Patria, Fiorenzuola 17; Lucchese 12; Carrarese 9.