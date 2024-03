Tuttocuoio, nuova impresa. Massaro piega la Massese

MASSESE

0

TUTTOCUOIO

1

MASSESE: Paci, Marchini, Scarf, Terigi, Brizzi (28’ st Bonini), Sidibe (17’ st Fortunati), Andrei (43’ pt Baracchini), Cherubini (13’ st Lazzini), Buffa, Cornacchia, Maggiari (28’ st Dutilh). All. Del Nero.

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Puleo, Marcon, Remorini (11’ st Caggianese), Massaro (32’ st Turini), Papi. Rossi, Severi, Centonze, Solari. All. Firicano.

Arbitro: Tagliaferri di Lovere.

Marcatore: 2’ st Massaro.

MASSA - E’ partita come meglio non poteva l’avventura di Aldo Firicano sulla panchina del Tuttocuoio, andato a vincere 1-0 a Massa con un eurogol di Massaro. Il neo tecnico è stato chiamato in settimana dalla presidente Paola Coia alla guida della squadra neroverde per mantenere la vetta della classifica nelle ultime 5 giornate e conquistare la promozione in Serie D. E in questo sprint finale il successo di misura di ieri è fondamentale, perché cancella subito il traumatico ko con la Cuoiopelli (e costato la panchina a Sena) e consente di non perdere terreno sulle inseguitrici accorciando le tappe per il traguardo. Anzi, la sconfitta inattesa del Camaiore, che prima di ieri era a -4, in casa del River Pieve, piazza al secondo posto la Cuoiopelli, rimasta a -5 dopo i tre punti guadagnati nel derby. Ma solo provvisoriamente, perché se nel recupero di giovedì lo Zenith Prato batte il Perignano, diventa lui secondo e torna a -4. Ieri a Massa comunque il Tuttocuoio ha dato prova di grande compattezza. Il primo tempo è stato un po’ sofferto, probabilmente anche perché la squadra ha dovuto assimilare in fretta i dettami del neo tecnico (che ha diretto il primo allenamento giovedì). I neroverdi hanno così concesso campo ai padroni di casa, che hanno sfiorato il vantaggio nel cuore della frazione quando Buffa di testa ha indirizzato la palla contro il palo e sul contro cross Puleo ha salvato nei pressi dell’area piccola. Nella ripresa invece il Tuttocuoio è sembrato un’altra squadra e dopo appena 2’ ha trovato il gol partita: un traversone dalla sinistra di Rossi sul palo più lontano è stato raccolto da Marcon che di testa ha rimesso la palla in mezzo per la rovesciata spettacolare e vincente di Massaro. Poi i pontaegolesi si sono limitati a controllare senza concedere più nulla agli avversari e mettendo in ghiaccio la vittoria numero 15 in 26 giornate. Ora il campionato si ferma (riprenderà il 7 aprile) e per Firicano sono due settimane utilissime per conoscere e preparare meglio il gruppo.

s.l.