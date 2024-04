Tuttocuoio, pari con festa: "Bravi tutti, noi D più"

TUTTOCUOIO

TUTTOCUOIO (4-3-3): Iacoponi; Puleo, Fiscella (19’ st Solari), Sorbo (24’ st Mustone), Severi; Papi, Remorini, Marcon (19’ st Centonze); Rossi, Massaro (44’ st Caggianese), Princiotta (19’ st Turini). A disp: Carcani, Battaglia, Fino, Ratti. All. Firicano.

RIVER PIEVE (4-3-3): Biggeri; Ramacciotti (25’ st Lunardi), Di Giulio, Leshi, Filippi (7’ st Bachini); Pieretti (33’ st F. Satti), Cecchini, El Hadoui; Belluomini (25’ st Fruzzetti), Morfelli, Magera (25’ st Tocci). A disp: M. Satti, Marzi, Giannotti, Penco. All. Fanani.

Arbitro: Marchi di Siena.

Marcatori: 7’ pt Morelli; 2’ st su rigore Rossi, 21’ st Centonze, 36’ st El Hadoui Note: spettatori 150 circa; ammoniti Remorini, Solari, Centonze; angoli 1-1.

"Bravi tutti, noi D più". Così era scritto sul davanti delle t-shirt che i calciatori del Tuttocuoio hanno indossato sotto la maglia da gioco (sul retro c’era invece l’elenco della squadra con sotto scritto: Devastanti) nella gara pareggiata 2-2 col River Pieve che ha congedato i neroverdi dal pubblico di casa. E’ stato l’unico accenno di festeggiamento per una stagione trionfale già conclusa nel turno precedente con il ritorno in Serie D, di fronte al dramma, due settimane fa, della morte in campo di Mattia Giani, ex calciatore del Tuttocuoio, che qua a Ponte a Egola ha lasciato l’ambiente ancora incredulo e sconvolto. Sul piano sportivo, dunque, la sfida di ieri non aveva significati particolari per la squadra di Firicano, che in avvio di partita è andata sotto, trafitta dal destro dal limite di Morelli su una ribattuta di Puleo. Il Tuttocuoio ha provato a reagire e nell’arco di 3’, tra il 22° e il 24° Massaro ha avuto sul piede due palloni per l’1-1, ma il primo l’ha calciato fuori e l’altro se l’è fatto ribattere da Biggeri in uscita. Dall’altra parte a 1’ dal té El Hadaoui si è divorato l’occasione del raddoppio mettendo a lato da dentro l’area piccola. Il pericolo scampato ha svegliato i locali, che dopo due giri di lancetta hanno trovato il pari: Di Giulio ha atterrato Massaro in area e dal dischetto Rossi non ha fallito il pari. I locali però non si sono accontentati, Firicano ha fatto le mosse giuste e Centonze (con la complicità dell’incerto Biggeri) ha fatto il resto 2’ appena il suo ingresso in campo completando la provvisoria rimonta, riequilibrata dalla conclusione a botta sicura di El Hadaoui nel finale di partita.

Stefano Lemmi