Uefa C. Ventitré nuovi mister diplomati sul Titano

Si è svolta nei giorni scorsi la serata conclusiva del Corso Uefa C Grassroots che ha visto la consegna dei diplomi a ventitré nuovi allenatori a San Marino. Una serata conviviale, alla quale hanno partecipato anche i docenti e una rappresentanza del Consiglio Federale della Federcalcio. Il corso si è svolto da settembre a dicembre ed è stato incentrato particolarmente sul calcio giovanile e Grassroots, come da indicazioni Uefa. Al termine, il segretario generale Luigi Zafferani e il responsabile del Dipartimento di formazione Carlo Chiarabini hanno preso la parola, ringraziando tutti per l’ottimo e fruttuoso percorso brillantemente concluso ed augurando le migliori fortune professionali,

nella certezza che ognuno potrà fornire un contributo importante allo sviluppo del movimento sammarinese. Tra i nuovi allenatori anche due ragazze.