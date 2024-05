Uisp. Fase regionale: eliminate tutte le squadre locali

Fase regionale decisamente amara per le formazioni del Comitato Uisp Empoli-Valdelsa. Tutte e tre le squadre qualificate sono infatti state eliminate al primo turno, abbandonando quindi già la corsa al titolo toscano di calcio Uisp. Partiamo dai campioni in carica del Real Isola, che dopo aver alzato al cielo il loro quarto trofeo dell’Empolese-Valdelsa, sono stati battuti dai vice campioni senesi dell’Usap Poggibonsi, giunti agli ottavi dopo aver eliminato 3-0 il Venturina negli spareggi. Alla squadra di Filippo Martini, che non è mai arrivata a giocarsi il titolo regionale, non è bastato il guizzo di Baronti. L’Usap, infatti, è andata a segno tre volte con Signorini, Spedale e Boldrini. Niente da fare nemmeno per il Gavena, a cui ancora una volta non hanno sorriso i calci di rigore. Dopo essersi infatti arresi dal dischetto nella finale empolese del Castellani-Computer Gross Arena, i cerretesi sono stati nuovamente piegati nella lotteria dagli undici metri, cestinando però un vantaggio di 2-0 all’intervallo.

Dopo le reti nei primi 40 minuti di Costa e Mattia Scannadinari, infatti, nella ripresa il Gavena è stato rimontato dal Palazzi, fresco di "double" nel Comitato Etrusco-Labronico con la vittoria del campionato e della Coppa Uisp, con la doppietta di Donadio. Gialloverdi livornesi che si sono quindi imposti 3-2 ai rigori. Una rete poco oltre la metà del primo tempo, infine, è stata fatale al Castelnuovo. I biancorossi valdelsani si erano guadagnati la ribalta regionale trionfando nella Coppa Uisp, in rimonta sul Bassa, e sono usciti a testa alta tenendo bene il campo contro una delle formazioni più blasonate del comitato della Valdera. Il gol partita in favore dei gialloverdi di Calcinaia è stato messo a segno da Menichinelli al 25. Si chiude qui, quindi, la stagione amatoriale delle formazioni del nostro circondario visto che nessuna sarà di scena alle finali nazionali di fine giugno a Rimini. Il prossimo appuntamento, quindi, è la classica riunione fine luglio con i sorteggi dei gironi del prossimo campionato.