"Ultima giornata decisiva: scontro al vertice tra Hellas Chiesina e Olmi in Terza Categoria"

Tutto si deciderà all’ultima giornata, che come in un "western" vedrà proprio i due contendenti faccia a faccia. E’ il punto sul campionato di Terza Categoria, che il prossimo fine settimana giungerà all’ultimo atto con lo scontro al vertice Hellas Chiesina – Olmi. I padroni di casa partono con i favori del pronostico, dopo l’1-0 esterno sul Bottegone (firmato da Pirito) che li ha issati in testa alla graduatoria con 76 punti: per essere promossi, basterà non perdere contro i quarratini. Questi ultimi, dopo il passo falso di sabato scorso contro Valenzatico (quando un gol di Rinaldi non è bastato per andare oltre l’1-1) sono scivolati al secondo posto a quota 73. E sono chiamati ad ogni costo a vincere, meglio se con un certo margine. In terza piazza a 65 punti c’è il Bugiani Pool 84, che dopo il 2-1 interno imposto al Bioacqua ci riproverà contro l’Hitachi. Il Sarripoli quarta forza del raggruppamento farà visita all’Olimpia Pistoiese (dopo aver perso 1-0 contro l’Hellas Chiesina) mentre il San Piero quinto giocherà nella tana del Traversagna.

G.F.