Ultima giornata di campionato in Eccellenza e Promozione, quintultima in Serie D

La prima domenica di aprile coincide con l’ultima giornata di campionato sia in Eccellenza sia in Promozione. Sarà invece la quintultima di regular season in Serie D e la penultima in Prima e Seconda categoria (dove spicca il sentito derbyssimo massarosese Massarosa-Corsanico). Ma vediamo nel dettaglio il programma che attende le nostre 10 formazioni versiliesi, con tanto di designazioni arbitrali.

Serie D (30ª giornata). Il quintultimo turno di campionato si apre già oggi con l’anticipo Fezzanese-Aquila Montevarchi che si gioca alle ore 15 in Versilia, allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi. Domani poi tutto il resto della giornata, tra cui Figline-Seravezza (arbitrerà Gabriele Iorfida della sezione di Collegno, coadiuvato dagli assistenti di linea Paul Andrei Popescu di Alba-Bra e Ruggero Marra di Torino): in terra valdarnese i verdazzurri puntano a ritrovare il gol perduto di bomber Benedetti ed un rigenerante clean-sheet dopo i 9 gol presi nelle ultime 3 partite. Ma soprattutto Brando vuole i tre punti, dopo averne fatto solo uno nelle ultime tre uscite. L’obiettivo playoff il Seravezza non vuole affatto mancarlo.

Eccellenza (30ª). Gli ultimi 90 minuti sono “inutili“ e semplicemente di congedo per Camaiore e Viareggio... mentre il Real Forte Querceta si prenderà, a meno di suicidi sportivi, una salvezza senza playout comunque più tribolata del previsto. I campioni bluamaranto hanno già la testa alla programmazione della prossima Serie D (dovendo sciogliere in primis il nodo allenatore, con Cristiani attirato dalle sirene viareggine) e contro il Ponte Buggianese (terna con Nicolò Andrea Briganti di Carrara, Davide Valeri e Giuseppe Torre di Firenze) le motivazioni potrebbero nuovamente fare la differenza... anche se ai pistoiesi potrebbe non bastare la vittoria, vista la forbice, per evitare la retrocessione diretta. Dipende infatti se arriveranno a quota 39 punti sia il Real FQ (che a 38 ospita al “Necchi“ la già tranquilla Pro Livorno Sorgenti: fischia Domenico D’Orsi di Pisa, assistito da Lorenzo Sordi di Firenze e da Dario Latini di Empoli) sia il Fratres Perignano (che a 36 riceve l’ormai salvo Viareggio: dirige Niccolò Monti di Firenze, con Carlo Maria Angelici di Valdarno e Asia Giovanili di Arezzo).

Promozione (30ª). Pietrasanta e Forte dei Marmi sono già sicure dei playoff... ma non ancora della posizione in cui li faranno. Domani i biancocelesti hanno in casa al “XIX Settembre“ il già salvo Montecatini (arbitra Gabriele Giusti di Livorno, con Andrea Tilli di Prato e Leonardo Monetti di Pisa) mentre gli squali vanno ad Uliveto Terme dall’Urbino Taccola (la terna è tutta livornese con Giampiero Marongiu, Giovanni Luti e Federico Ficarra).

Prima categoria (29ª). In lotta per tenersi il 4° posto da playoff c’è il Capezzano Pianore, domani di scena a Marlia contro la Folgor (designato Antonio Pacilio di Pistoia). Ultima in casa al Marco Polo Sports Center per la Torrelaghese che ospita il Mulazzo (Simone Agabiti di Livorno).

Seconda categoria (29ª). C’è il derby Massarosa-Corsanico (fu 0-0 all’andata): sarà diretto da Alessandro Tonin di Piombino.

Simone Ferro