Ultima giornata di Promozione: Larcianese cerca punti playoff contro Viaccia

Trentesima e ultima giornata (fischio d’inizio alle 15.30) nel girone A di Promozione. tempo di verdetti definitivi per le nostre squadre. Ha bisogno di un punto per i playoff la Larcianese, impegnata sul rinnovato campo sintetico Ribelli di Prato contro il Viaccia già retrocesso. Dopo il pareggio di domenica scorsa nel derby casalingo col Casalguidi, i ragazzi guidati da mister Maurizio Cerasa per agguantare il piazzamento play off avranno bisogno di riportare almeno un punto in classifica. Non sarà disponibile l’attaccante Adam Ndiaye. Sarà assente anche lo squalificato Dario Bagni, fermato dal giudice sportivo per una giornata.

Partita in trasferta per il Lampo Meridien, già salvo matematicamnte, sul campo del Cubino, formazione che ha l’obbligo di vincere per mantenere viva la speranza di potere riprendere la Larcianese alla sesta posizione.

Calguidi e Intercomunale Monsummano vivono quest’ultima giornata di campionato con stati d’animo totalmente diversi. Il successo centrato contro la Real Cerretese ha permesso agli amaranto di guadagnarsi i playout con un turni di anticipo, e di giocare quindi senza particolari ansie oggi contro la Lunigiana Pontremolese. Allo Strulli" arriva la squadra che, senza penalizzazione, avrebbe fatto più punti di tutti, e che ha disputato un girone di ritorno da record. I canarini invece devono evitare di perdere col Marginone 2000 per mantenere attiva la forbice che hanno nei confronti della squadra lucchese, e per salvarsi direttamente, senza così passare dai playout. Play-Out che, in caso di sconfitta, il Casalguidi giocherebbe proprio contro lo stesso Marginone.

Domenica serena per il Valdinievole Montecatini che ha già la salvezza in mano.I termali giocano l’ultima sfida della stagione sul campo del Pietrasanta. I giochi per biancocelesti sono ormai fatti ma c’è ancora voglia di dimostrare che la squadra ha cambiato marcia ed è capace di raccogliere ancora qualcosa da questo campionato.

