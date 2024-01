Ultimi colpi di mercato per la Fermana. La Juve fa sul serio per Spedalieri

La follia degli ultimi giorni di calciomercato ha sempre un qualcosa di mistico. Ogni discorso può essere ribaltato, annullato o nascere come se nulla fosse. Sta accadendo con chiunque, figuriamoci in casa Fermana. Mentre Protti cerca di creare la solita bolla al Pelloni per far concentrare i suoi in vista della partita di sabato alle 20:45 contro il Cesena (a porte chiuse, ndr), il direttore sportivo Massimo Andreatini sta lavorando per le ultime situazioni. Risolta quella di Fiumanò con l’addio dopo due settimane, gli occhi rimangono puntati sulla difesa. Ora di centrali ne rimangono quattro, numero perfetto per la linea difensiva che sta utilizzando l’allenatore: la bella sorpresa Fort; Santi, di rientro dall’infortunio; il neoarrivato dal Taranto De Santis e Jonathan Spedalieri. Per quest’ultimo però la permanenza non è così assicurata, anzi. Nonostante sia uno dei pezzi più pregiati dei gialloblù, il difensore potrebbe partire. D’altronde se chiama la Juventus dire di no è difficile. Da settimane circolano voci sull’interessamento dei bianconeri per il centrale siciliano. Ora i dirigenti della Next Gen sembrano intenzionati a fare sul serio per portarlo il prima possibile a Torino. Parlando in termini economici, alla Fermana converrebbe cederlo in questa sessione di calciomercato per evitare di perderlo a zero in estate. Infatti, il suo contratto scade il prossimo giugno, difficilmente rinnoverà e a quel punto sarebbe libero di cercarsi una nuova squadra e i gialloblù rimarrebbero con niente in mano. Invece ora un indennizzo per la sua partenza possono chiederlo eccome. Certo è che rimane uno degli inamovibili di mister Stefano Protti: è il secondo giocatore in rosa più impiegato alle spalle di Gianvito Misuraca. Appena due partite saltate, una per espulsione e l’altra contro la Carrarese alla prima giornata di campionato quando sembrava destinato a diventare un nuovo giocatore del Rimini. In quel caso si era opposto a lasciare la Fermana, ma ora il bianco è rimasto e il rosso romagnolo è diventato il nero piemontese. Nelle prossime ore si intensificheranno i contatti e si vedrà come si può evolvere la situazione. Rimanendo in tema cessioni, martedì è stata ufficializzata la rescissione consensuale di Mattia Montini, che già da giorni aveva lasciato Fermo per accasarsi al Trapani, in Serie D. Sul taccuino di Andreatini rimangono da piazzare Laverone, Padella, Palmucci e Vessella. Tutte pedine che, se cedute, potrebbero sbloccare gli arrivi di Carosso e Petrella dalla Pro Vercelli: sul terzino sinistro c’è anche la Pro Sesto, mentre sull’ala il Fiorenzuola. La Fermana è in vantaggio ma senza cedere non può passare alla concretizzazione. Filippo Rocchi