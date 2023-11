Ultimissime. A Uopini ripresi gli allenamenti. Boccardi ci prova

Sono ripresi a Uopini, dopo due giorni di riposo, gli allenamenti della Robur. Nel mirino dei bianconeri la gara casalinga con la Colligiana, anticipo dell’11ma giornata. Inizierà sabato, contro i biancorossi, un altro periodo bello intenso, per Bianchi e compagni, con il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo in casa del Signa e il ritorno al Berni la domenica successiva, per ospitare il Baldaccio Bruni.

Dal campo, ieri alla ripresa, non sono arrivate sostanziali novità: mister Magrini spera di avere nuovamente a disposizione Boccardi, fermato da problemi fisici nelle ultime settimane. Da valutare anche Ravanelli. Il rinvio della decima giornata ha permesso a tutti di tirare un po’ il fiato. Non è escluso quindi che la formazione anti Colligiana, scelta da mister Magrini, possa ricalcare in larga parte quella vista all’opera nelle ultime partite.