Ultimissime. Ancora allenamenti sul campo di Uopini. L’ora dei giovani

Proseguono a Uopini gli allenamenti del Siena: per i bianconeri in programma le ultime due sedute di lavoro, oggi e domani, prima del fischio di inizio della gara con la Nuova Foiano. Mister Magrini, per il match, potrebbe dare maggior spazio ai ragazzi più giovani, pur mantenendo dei punti fissi, o comunque ai giocatori che hanno trovato minor minutaggio nell’arco della stagione. In porta ad augurarsi la chiamata è Siliberto, ancora a zero presenze, mentre per la linea difensiva sperano di convincere il tecnico Pagani, Bertelli e Leonardi; a centrocampo non è escluso il ritorno dal primo minuto di Cristiani, la cui stagione è stata particolarmente condizionata dagli infortuni, in lizza anche Baldari e Musaj. Per l’attacco si candidano Ivan e Costanti, più difficile l’impiego di Ravanelli. Ampio, quindi, il ventaglio di scelte a disposizione di mister Magrini che dovrà rinunciare al solo Achy.