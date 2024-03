Ultimissime. Bernardo Masini mostra progressi. Recupero vicino

In vista della ripresa del campionato – che per la Robur sarà domenica 7 aprile, allo stadio Berni di Badesse contro l’Audax Rufina –, i bianconeri continuano ad allenarsi al centro sportivo di Uopini. Già da inizio settimana Bernardo Masini ha ripreso a lavorare, seppur parzialmente, con i compagni ed è molto probabile che possa tornare a disposizione per la sfida con la squadra di Diotaiuti. Conquistata la promozione, l’obiettivo di Bianchi e compagni è adesso mantenere l’imbattibilità: mancano quattro partite al termine della stagione regolare – la squadra di Magrini affronterà, dopo l’Audax, la Castiglionese, il Mazzola e la Nuova Foiano – e non è escluso che si possano rivedere in campo, da qui alla fine, anche gli altri due bianconeri infortunati, Alessio Cristiani, fuori ormai da tantissimo tempo, e Luca Leonardi, che stanno recuperando dai rispettivi problemi, con la speranza di chiudere lontano dalla tribuna Per Siena-Audax Rufina non ci saranno bianconeri squalificati, ma Galligani, Ricciardo, Bianchi, Bertelli e Lollo sono diffidati e dovranno stare attenti a non prendersi un’ammonizione se non vogliono fermarsi forzatamente a pochi ‘metri’ dal traguardo.