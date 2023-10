Ultimissime. Boccardi dà forfait. Maglia da titolare per Granado

Non solo Ricciardo, alle prese con un problema fisico (dovrebbe rientrare la prossima settimana) e Hagbe Hagbe (squalificato per tre giornate) dovranno saltare la gara di oggi pomeriggio: anche Boccardi, infatti, è finito in infermeria per una botta su una cicatrice. "Per precauzione non sarà della partita – ha spiegato Gill Voria –. È un ragazzo importante per questa squadra, ma mi fido ciecamente del lavoro che stiamo portando avanti. La sana competizione non può che fare bene". In attacco, allora, vestirà la sua prima maglia titolare Granado che si è messo bene in mostra, quando chiamato in causa, nella partita di domenica scorsa sul campo del Terranuova Traiana. Per il resto la formazione sarà quella partita titolare nelle ultime due uscite. Con Giusti a difendere la porta, in difesa agiranno Morosi (2004), Cavallari, Biancon e Bertelli (2003). A centrocampo spazio ancora all’esperienza di Bianchi, Lollo e Cristiani. Masini si piazzerà sulla trequarti, alle spalle del tandem offensivo formato da Galligani e, appunto, Granado. Per i tifosi bianconeri, oggi, sarà possibile acquistare i biglietti per la partita allo stadio, dalle 13,30 (i cancelli del Berni si apriranno alle 13,45).