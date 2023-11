Ultimissime. Candido trequartista, Masini mezzala. Panchina iniziale per Ricciardo e Cristiani

La novità, nella formazione bianconera che scenderà in campo questo pomeriggio, è Roberto Candido che vestirà la maglia titolare sulla trequarti, alle spalle del tandem offensivo formato da Galligani e Granado: "E’ un ragazzo intelligente e dà garanzie sotto l’aspetto tecnico e nei movimenti" le parole di mister Magrini. Ricciardo, quindi, partirà dalla panchina, mentre Boccardi e Ravanelli sono ancora out. In panchina ci sarà anche Cristiani: a centrocampo giocheranno Bianchi, Lollo e Masini (nella foto) che tornerà a fare la mezzala. Il tecnico bianconero utilizzerà di nuovo le due quote nel pacchetto arretrato (a disposizione anche Hagbe, di rientro dalla squalifica): a destra ci sarà Morosi (2004), a sinistra Bertelli (2003), mentre la coppia centrale sarà ancora quella formata da Biancon e Cavallari. "Se avessimo giocato domenica – ha spiegato Magrini – avrei ruotato qualche ragazzo in più. Ma con il rinvio della gara con la Rondinella anche i ragazzi più affaticati, i due centrali, Lollo, Masini… hanno avuto la possibilità di recuperare. Achy? Ci ho parlato lunedì: era deluso per i pochi minuti giocati, ma dipende da lui: se si allena come ha fatto in questa settimana arriverà anche il suo turno. E infatti se non questa volta, sarà in campo dal primo minuto la prossima. Se mi fa vedere che è pronto non ho problemi a ruotare anche i difensori. Per noi lui è un titolare".