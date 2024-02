Ultimissime. Cavallari torna dal 1’, Masini confermato. Sulla trequarti c’è la qualità di Candido La formazione titolare della Robur per la partita contro il Pontassieve vede Cavallari in difesa, Masini a centrocampo e Candido sulla trequarti. Magrini elogia Cavallari e spiega la scelta di Biancon contro lo Scandicci. Lollo sarà il regista, con Bianchi e Masini come mezzali, mentre Boccardi e Galligani formeranno il tandem offensivo.