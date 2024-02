Ultimissime. Cristiani e Ivan sono gli unici indisponibili. Stamani è prevista la seduta di rifinitura

Il Siena svolgerà questa mattina sul campo di Uopini la seduta di rifinitura, ultimo allenamento prima della partita di domani con lo Scandicci. Salvo sorprese dell’ultima ora, mister Magrini avrà l’intera rosa a disposizione a eccezione di Cristiani che, alle prese con una lesione muscolare, in settimana è andato avanti con il proprio programma di recupero, e Aseged Ivan che da martedì ha ripreso gradualmente a lavorare con i compagni. Visto che l’organico è comunque di qualità e numeroso, possibile che al ragazzo venga dato più tempo. Non ci saranno bianconeri squalificati: il Comitato regionale Toscana ha reso note ieri le decisioni del giudice sportivo inerenti il turno di domenica scorsa. In ‘terra senese’ dovrà fermarsi Filippo Ceccatelli dell’Asta che, già diffidato, contro la Fortis Juventus ha rimediato il giallo che ha fatto scattare il turno di stop.