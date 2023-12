Ultimissime. Cristiani in gruppo. Masini e Granado ancora indisponibili

Buone notizie dal campo di Uopini dove il Siena è impegnato a preparare la partita di domenica con la Nuova Foiano: Cristiani ha ripreso a lavorare con il gruppo, segno che il problema muscolare con cui combatte da settimane è superato. Da vedere se potrà essere della partita o se mister Magrini lo preserverà per un’altra gara. Date le assenze di Lollo e Pagani, entrambi alle prese con la squalifica, e di Masini, ancora in infermeria, la presenza del centrocampista sarebbe preziosa. Se per Granado i tempi di rientro saranno più lunghi, segnali positivi arrivano invece da Ravanelli: il giovane attaccante, dopo l’intervento subìto, si allena con i compagni già da un po’ e anche per lui il momento di una eventuale chiamata si sta avvicinando. La preparazione dei bianconeri proseguirà con la seduta in programma oggi e con la rifinitura di domani, poi mister Magrini scoprirà le carte.