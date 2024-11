Ultimissime dal campo. Mister Magrini sconta l’ultima giornata. Tanti gli indisponibili, ma rientra Achy

Ancora due allenamenti, per la Robur, prima del fischio di inizio della partita con Fulgens Foligno, in scena allo stadio Franchi domenica alle 14,30 (undicesima giornata). Nella sessione di oggi e nella seduta di rifinitura di domani, i bianconeri limeranno gli ultimi dettagli della preparazione alla gara, con la voglia di riscattarsi subito dalla brutta caduta di Terranuova Bracciolini. Mister Magrini, che sarà sostituito nuovamente dal vice Barbieri (rientrerà la successiva), dovrà rinunciare ancora agli infortunati Tirelli, Di Gianni e Fort, ai quali si è unito, dalla scorsa settimana Di Paola (lesione muscolare di primo grado). Anche Candido, ancora alle prese con la polmonite, non sarà a disposizione. In difesa, invece, rientrerà Achy (nella foto) che ha scontato sabato scorso il turno di squalifica post Sangiovannese.

Prosegue intanto la prevendita dei biglietti: I tagliandi sono disponibili on line su etes.it o nei punti vendita autorizzati: tabaccheria Il Chiasso Largo oggi dalle 9,30 alle 19, domani dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13; sede dei Fedelissimi oggi dalle 21,30 alle 24 e domenica dalle 10 alle 13; ‘Dear Guest’ (via di città, 48) tutti i giorni dalle 10 alle 16,30; biglietteria del sottopassaggio alla Lizza (tribuna coperta e curva) domani dalle 18 alle 19,30 e domenica dalle 12.