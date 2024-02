Ultimissime dal campo. Stamani la seduta di rifinitura a Uopini. Bianchi, Lollo e Masini: conferma in vista

Il Siena sosterrà questa mattina sul campo di Uopini l’ultimo allenamento prima della sfida con il Pontassieve. Salvo sorprese dell’ultima ora, mister Magrini avrà l’intera rosa a disposizione, a eccezione di Cristiani e di Aseged Ivan, ancora ai box per infortunio. Non ci saranno bianconeri squalificati, con Galligani, Ricciardo, Bianchi e Bertelli nell’elenco dei diffidati. Per quanto riguarda la formazione titolare diversi i ballottaggi: in difesa si giocano la maglia Achy, Biancon e Cavallari, a centrocampo potrebbero trovare conferma Bianchi, Lollo e Masini, mentre davanti, con il reparto al completo, e Galligani che appare ormai pedina inamovibile dello scacchiere, a sperare sono Candido, Boccardi, Granado e Ricciardo. Candido che potrebbe trovare spazio anche a centrocampo. Sgomita pure Hagbe. E’ possibile acquistare i biglietti per la partita oggi dalle 18 alle 19 al sottopassaggio alla Lizza o domani direttamente allo stadio.