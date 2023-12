Ultimissime. Lollo e Pagani sono a disposizione. Granado in gruppo

Proseguono sul campo di Uopini gli allenamenti del Siena in vista della trasferta di sabato sul campo della Rondinella Marzocco (al Due Strade fischio di inizio alle 14,30), recupero della 10ma giornata. L’obiettivo è dare continuità alla rotonda vittoria sulla Nuova Foiano, per chiudere il girone di andata e il 2023 con un successo, mantenendo un rassicurante margine di vantaggio sulle dirette inseguitrici (al momento al secondo posto c’è la Castiglionese a -12). Mister Magrini, per la partita, ritroverà Lollo e Pagani che hanno pagato il loro debito con la giustizia sportiva. Buone notizie, per il tecnico bianconero, sono arrivate alla ripresa degli allenamenti anche dall’infermeria: Granado ha ripreso a lavorare con i compagni, segno che il problema che lo ha fermato nelle ultime settimane è superato. Da vedere però se farà parte dei convocati. Dovrà invece rinunciare alla partita, con tutta probabilità, Bernardo Masini, fermato anche lui da un problema di natura fisica. Con la rosa praticamente al completo le alternative comunque non mancano, anche grazie alla duttilità di molti giocatori a disposizione dell’allenatore della Robur.