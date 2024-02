Ultimissime. Masini sarà titolare. Hagbe in panchina. Bertelli a sinistra

Bernardo Masini tornerà a vestire la maglia titolare: dopo l’infortunio e qualche spezzone di partita, il centrocampista, questo pomeriggio, sarà in campo dal primo minuto, con Hagbe che partirà dalla panchina. Il 2004 sarà Morosi, che agirà a destra della linea difensiva, con Bertelli (2003) sulla corsia mancina, dove negli ultimi incontri ha agito Agostinone, e la coppia centrale, davanti al portiere Giusti, formata da Achy e Biancon. Cavallari è totalmente recuperato, ma lo staff tecnico bianconero ha preferito tenerlo fermo per un altro turno perché non vada incontro a ricadute; potrebbe semmai giocare qualche minuto, come è accaduto con il Terranuova Traiana. A centrocampo, insieme a Masini, giocheranno Bianchi e Lollo, mentre nel reparto offensivo Boccardi si piazzerà sulla trequarti alle spalle del tandem Granado-Galligani e Candido pronto a subentrare. Gli unici bianconeri indisponibili sono Cristiani (lesione muscolare) e Aseged Ivan (distorsione alla caviglia). Non ci sono giocatori squalificati, ma Galligani, Ricciardo e Banchi sono in diffida. Per Magrini, questo pomeriggio, finirà di scontare il suo lungo stop forzato.