Ultimissime. Oggi la rifinitura. Possibile impiego di alcuni ‘under’

Ormai manca davvero poco: il campionato sta per riaprire i battenti e il Siena scenderà in campo con la vittoria dell’Eccellenza in archivio, ma ancora tanta voglia di stupire. I bianconeri sosterranno questa mattina a Uopini la seduta di rifinitura, ultimo allenamento prima del fischio di inizio della gara con l’Audax Rufina. Da vedere quali saranno le scelte di formazione di mister Magrini. In campo, con molta probabilità, si vedrà qualche under in più, anche se l’ossatura della squadra rimarrà la stessa: in ballo l’imbattibilità e la volontà di onorare la stagione fino all’ultimo secondo. In porta Giusti potrebbe cedere il testimone a Gueye che insieme al compagno Filiberto è l’unico a non aver ancora bagnato il suo cammino con il debutto. In difesa sperano Pagani e Bertelli, a centrocampo Musaj e Baldari. Per la trequarti il candidato è Ivan, con Ravanelli e Costanti lo stesso con le dita incrociate.