Ultimissime. Stamani rifinitura. Sono da valutare gli infortunati

Con tre giorni a disposizione per preparare la partita, visto il turno infrasettimanale di mercoledì, la Robur sosterrà questa mattina la seduta di rifinitura, in vista della partita di domani con il Terranuova Traiana. Da vedere quali saranno le scelte di mister Magrini (ancora squalificato), anche in base all’eventuale recupero degli infortunati: in infermeria, costretti a saltare le ultime partite, Cavallari, Aseged Ivan, Bertelli e Cristiani. Se per il rientro di quest’ultimo, alle prese con l’infortunio muscolare rimediato durante la partita con il Firenze Ovest, ci sarà da aspettare un po’, ci sono speranze che Cavallari e Bertelli possano almeno far parte dei convocati. Per quanto riguarda Masini, il centrocampista è totalmente recuperato, ma il suo impego viene gestito perché non incorra in una ricaduta. Probabile quindi che anche domani possa partire dalla panchina, con in campo dal primo minuto Hagbe. Non ci saranno bianconeri squalificati. I tifosi che non hanno ancora acquistato il biglietto per assistere alla partita possono farlo direttamente allo stadio a partire dalle 13,15, orario in cui si apriranno i cancelli del Berni.