Ultimissime. Tanti gli assenti. Qualche speranza per Cristiani

Un’ultima seduta, la rifinitura di oggi, e per la Robur scatterà il conto alla rovescia per la partita con la Nuova Foiano. Mister Magrini svelerà quindi a quali uomini affiderà le redini dell’incontro, dovendo far fronte, anche questa volta, a diverse assenze. Non ci saranno sicuramente gli squalificati Pagani e Lollo (che si è preso una giornata) che torneranno a disposizione per la trasferta sul campo della Rondinella Marzocco. Non prenderanno parte alla partita anche gli infortunati Granado e Masini.

Qualche speranza in più per Cristiani: il centrocampista ripreso a lavorare con la squadra, ma il mister potrebbe decidere di aspettare ancora una settimana per convocarlo per non correre rischi. Non è esclusa però la chiamata, viste le tante defezioni. Stesso discorso per il giovane attaccante Ravanelli, tornato in gruppo già da qualche giorno.