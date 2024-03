Ultimo posto alle ’finali’. È sfida Fibbiana-Rosselli

Servirà l’ultimo turno per emettere gli ultimi verdetti nella Serie A1 di calcio Uisp. Soprattutto per quanto riguarda la salvezza: nel girone A pareggiando 2-2 con il Piaggione Villanova la Scalese si è assicurata i play-out, mentre agli empolesi servirà non perdere nel prossimo scontro diretto con il fanalino di coda Corniola. Nell’altro raggruppamento il Montespertoli cala il tris nello scontro diretto col Cerreto Guidi, matematicamente retrocesso, grazie ai gol di Faggioli, Dahman e Tedesco ed esce dalla zona retrocessione, dove invece restano con un punto di distacco Balconevisi e Stabbia, dopo il pari a reti bianche nel confronto diretto. Nello stesso raggruppamento è ormai sfida a due per l’ultimo posto nelle finali ’scudetto’ tra Fibbiana e Rosselli, che scherzi del calendario si troveranno l’una di fronte all’altra nell’ultimo turno. Nei play-off di A2 brilla ancora il Malmantile e debuttano con il sorriso per Sciano e Martignana.

Serie A1, Girone A: Ferruzza-Sovigliana 4-0; Castelnuovo-Gavena 1-7; Corniola-Vitolini 0-2; Isola-Limitese 2-0; Piaggione Villanova-Scalese 2-2; Cerbaie-Certaldo 1-4. Recuperi: Corniola-Cerbaie 0-1; Piaggione Villanova-Castelnuovo 1-1. Classifica: Ferruzza 53; Isola 52; Gavena 48; Vitolini 46; Certaldo 26; Cerbaie 23, Limitese 21, Castelnuovo 20, Sovigliana 19, Scalese 14; Piaggione Villanova 13; Corniola 12.

Girone B: Castelfiorentino-Rosselli 1-0; Montespertoli-Cerreto Guidi 3-0; Casotti-Casa Culturale 0-0; Computer Gross-La Serra 3-1; Balconevisi-Stabbia 0-0; Bassa-Fibbiana 1-3. Classifica: Casa Culturale 57; Computer Gross 42; Castelfiorentino 39; Fibbiana 37; Rosselli 36; Bassa 34; Casotti 25; La Serra 21; Montespertoli 15; Stabbia e Balconevisi 14; Cerreto Guidi 11.

Serie A2, Supercoppa: 4 Mori-Casenuove Gambassi 3-0. Riposava: Strettoio Pub. Classifica: 4 Mori e Strettoio Pub 3; Casenuove Gambassi 0.

Play-off, girone L: Malmantile-Massarella 2-0. Riposava: Botteghe. Classifica: Malmantile 6; Massarella e Botteghe 0.

Girone M: Unione Valdelsa-Boccaccio 1-1. Riposava: Brusciana. Classifica: Brusciana 3; Boccaccio e Unione Valdelsa 1.

Girone N: Martignana-Pitti Shoes 2-0. Riposava: Valdorme. Classifica: Valdorme e Martignana 3; Pitti Shoes 0.

Girone O: Sciano-Vinci 2-0. Riposava: Catenese. Classifica: Sciano 3; Catenese e Vinci 1.

Coppa Amatori, girone P: San Quirico-Borgano 3-1; Arcogas-San Pancrazio 1-1; YBPD-Real Pavo 1-0. Riposava: Mastromarco. Classifica: YBPD 4; Mastromarco e San Quirico 3; San Pancrazio e Arcogas 2; Borgano 1; Real Pavo 0.

Girone Q: Ponte a Elsa-Cambiano United 1-1; Monterappoli-Molinese 0-4; Spicchiese-San Casciano 5-1. Riposava: Ortimino. Classifica: Ponte a Elsa e Spicchiese 4; Molinese 3; Cambiano United 2; San Casciano e Ortimino 1; Monterappoli 0.

