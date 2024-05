Un anno di Pontedera: "Ancor più vicini alla città"

La sconfitta di Carrara ha chiuso il campionato, ma pur se il Pontedera ha ancora davanti come minimo un altro impegno, quello di martedì a Pescara per il primo turno dei play off, Andrea Bargagna, direttore organizzativo dei granata ha tracciato un primo bilancio, con annessi ringraziamenti. "La società – ha detto - ad inizio stagione aveva propositi ambiziosi quanto complicati: confermarsi tra le migliori della Serie C e garantire la solidità economica del club. Questo campionato ha confermato la bontà del lavoro della società, che ha centrato tutti gli obiettivi. In un girone complicatissimo e proibitivo, i granata hanno conquistato con largo anticipo una salvezza non scontata e che ha maggior importanza se analizziamo le scelte obbligate o meno fatte per raggiungerla. Il Pontedera, saldo nelle mani di azionisti di assoluta solidità finanziaria e sempre con l’obiettivo di unire ambizione sportiva e solidità economico/finanziaria, ha, con l’operato del presidente Millozzi, invertito la tendenza che la vedeva sempre in perdita negli ultimi esercizi. Con un budget certamente inferiore alla stragrande maggioranza degli altri club della Lega Pro, sotto la guida del direttore generale Ducci, il Pontedera ha continuato a perseguire la sua politica di valorizzazione dei giovani. Un mix di giovani di prospettiva e "vecchi" di valore sapientemente selezionati dal diesse Moreno Zocchi ed amalgamati e valorizzati dal lavoro di mister Canzi e da uno staff (tecnico, atletico, sanitario, segreteria, magazzinieri) di primissimo livello".

"La società – ha proseguito Bargagna - aveva un altro grande obiettivo: riavvicinare la città alla propria squadra. Grazie al crescente sostegno e incoraggiamento dei tifosi, presenti su tutti i campi ed in tutte le partite, la società e la squadra hanno trovato le motivazioni e lo slancio per il raggiungimento di un simile risultato. Un ringraziamento va ai main sponsor, agli sponsor di maglia ed a tutti i nostri partner commerciali, che supportando in modo importante il progetto granata hanno dato consistenza, credibilità e serietà al nostro operato, permettendoci di portare a termine un’altra fantastica stagione sportiva. Già molti di loro hanno rinnovato l’intenzione di supportarci, consentendoci così di programmare ogni azione futura".

"Uno speciale il ringraziamento – ha concluso Andrea Bargagna - va alla stampa e ai media, locali e nazionali, per aver averci accompagnato nel corso dell’annata, non facendo mai scemare l’interesse su di noi, avallando e rendendo visibile ogni nostra azione ed iniziativa in campo e fuori e dandoci sempre grande risalto e visibilità. Da ultimo, ma non per questo meno importante, un grande plauso va all’amministrazione comunale, che con rinnovato entusiasmo e vgore anche durante questa stagione ha riconosciuto e sostenuto il ruolo che il Pontedera riveste nell’intera Valdera".