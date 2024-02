Un assist dal calendario. Il Forlì riprova a sognare

L’imprevedibilità nel calcio è la componente principale del suo fascino Anche situazioni che appaiono consolidate possono cambiare all’improvviso. Domenica scorsa nel girone D di serie D, a conferma di tutto ciò, i risultati hanno riaperto completamente la corsa al primo posto e quindi alla promozione in serie C. Una volata per cuori forti che, a 11 turni dalla conclusione, vede in lizza oltre alla capolista Ravenna (46 punti), il Carpi (43), il terzetto composto da Forlì, Victor San Marino e Corticella (42) e il Lentigione (40), proprio la squadra che domenica ha sconfitto la battistrada a domicilio (1-2), accendendo la miccia delle speranze delle inseguitrici. A completare il quadro dei risultati ‘pesanti’, a fronte della sofferta vittoria di rigore sull’Imolese del Forlì, il successo del Corticella (1-2) in casa del Victor San Marino.

Visto da Forlì, poi, il programma dei match della prosisma domenica appare davvero promettente. Partendo dalla trasferta dei galletti in Toscana, chiamati a centrare il bottino pieno sul campo di una Pistoiese, stravolta dalle note vicende societarie e in campo con juniores a raffica; gli Orange sono reduci dal magrissimo bottino di un punticino raccolto nelle ultime sette gare. In contemporanea, la partita da bollino rosso della 24ª giornata sarà la trasferta di un Ravenna ora col fiato corto sul campo del Sangiuliano City, la squadra più in forma di questo scorcio, che attende i giallorossi forte di nove risultati utili consecutivi e 21 punti, frutto di sei vittorie, compreso lo 0-1 portato via dal Morgagni, e tre pari.

In aggiunta, poi, sempre domenica è in programma un altro big match: quello in cui il Victor San Marino se la vedrà in casa col Carpi, per molti adesso la vera favorita, in ripresa dopo una serie di risultati altalenanti.

Gettando lo sguardo alle prossime partite della squadra allenata da mister Mauro Antonioli la strada appare, sulla carta, inizialmente abbastanza pedalabile. Dopo Pistoia, infatti, i biancorossi ospiteranno il non irresistibile Prato, affronteranno la trasferta col Sant’Angelo per terminare il filotto delle gare con squadre di retroguardia col match interno col Fanfulla. Al termine di queste quattro partite il Forlì dovrà quindi essere bene in corsa, per prepararsi alle partite che varranno doppio contro le squadre impegnate alla caccia del bersaglio grosso.

Un programma che inizierà dalla gara in casa della rivelazione Corticella, alla quale faranno seguito il match casalingo col Lentigione, mina vagante costruita dall’ex diesse del Forlì di lungo corso Sandro Cangini, il derbyssimo di Romagna al Benelli col Ravenna dell’ex allenatore biancorosso Gadda, e la sfida casalinga col Victor San Marino, per finire con la trasferta allo stadio Cabassi con la corazzata Carpi. Un incredibile programma, succulento, che deciderà se il galletto sarà in grado di volare in alto.