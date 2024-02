Un autogol e il S.Orso va. Medici risolve la contesa

S. ORSO

1

MARINA

0

S. ORSO: Palazzi, Ferri (32’ st Saurro), Tonucci, De Angelis, Mattioli, Vitali, Bastianoni, Rovinelli, Donati, Muratori, Luchetti. All. Fulgini.

MARINA: Ricci, Medici, Maiorano (42’ st Moliterni), Rossetti (46’ st Catalani), Giovagnoli, Cucinella, Rossini, Testoni, Piermattei (34’ pt Droghini), Nacciariti (20’ st Gregorini), Gabrielli (36’ st Pierandrei). All. Giorgini.

Rete: al 30’ st autogol Medici.

Arbitro: Cesca di Macerata; assistenti Buttafuoco e Zarletti entrambi di San Benedetto del Tronto.

FANO

In una bellissima giornata di sole va in scena la ventesima giornata del campionato di promozione girone A. Una partita di alta classifica dove la squadra di casa, il S. Orso ospita la compagine anconetana del Marina di Montemarciano. E grazie ad un autogol i fanesi portano a casa tre punti preziosi. La prima frazione di gioco è caratterizzata da un buon possesso palla da parte di ambedue le squadre che cercano di creare.

Le occasioni migliori da rete sono del S. Orso con Muratori che si rende pericoloso in due occasioni. Anche il Marina si affaccia in area di rigore con Nacciariti ma il goal non arriva. La seconda frazione di gioco è molto equilibrata, il S. Orso cerca di giocare più la palla con capitan De Angelis molto attivo nella zona nevralgica del campo. Il gol arriva al trentesimo del secondo tempo: Bastianoni piazza un bel pallone su azione di calcio d’angolo in area di rigore, lo sfortunato difensore dorico Medici mette la palla nella propria porta per il più classico degli autogol in mischia. Cerca di gettarsi in area di rigore il Marina, con lanci lunghi, ma i ragazzi di mister Pierangelo Fulgini tengono bene il campo e dopo cinque minuti di recupero il direttore Cesca di Macerata decreta la fine del match. Naturalmente i fanesi festeggiano per la vittoria ottenuta, mentre i giocatori del Marina escono dal terreno gioco piuttosto abbacchiati e delusi.

Tommaso Giancarli