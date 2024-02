Un autogol illude la Fermana. Troppi sprechi, subisce il pari

Fermana

1

Spal

1

FERMANA (4-4-1-1) Furlanetto; Heinz (26’st Condello), Fort, Santi, Carosso; Eleuteri,Scorza (43’st Petrelli), Misuraca,Petrungaro (26’st Niang); Giovinco; Sorrentino (43’st Giannelli). Allenatore: Stefano Protti

SPAL (4-4-2) Galeotti; Ghiringhelli, Valentini, Peda, Bruscagin; Dalmonte (36’st Rao), Carraro, Buchel (36’st Contiliano), Maistro (14’st Edera); Zilli (14’st Petrovic), Antenucci (23’st Rabbi). Allenatore: Domenico Di Carlo

Arbitro: Enrico Gigliotti di Cosenza

Reti: 37’ aut Carraro, 18’st Dalmonte

Note: Spettatori 1376. Ammoniti: Petrungaro, Peda, Misuraca, Buchel, Bruscagin, Sorrentino Corner 7-4 Recuperi 2+4

Un pari subito in rimonta e rammarico per la Fermana contro la Spal al Bruno Recchioni. Mister Protti opta ancora per il 4-4-2 che aveva dato buone indicazioni a Perugia, alzando Eleuteri sulla destra, inserendo Heinz sulla linea difensiva e confermando la coppia avanzata Giovinco – Sorrentino. A specchio anche Di Carlo con la Spal reduce da sei punti nelle ultime due gare.

Parte meglio la squadra ospite che pressa molto alto e irretisce il palleggio basso della Fermana. Un paio di palloni persi concedono ripartenze che potrebbero far male con Maistro e Dalmonte in bella evidenza in avvio. La difesa canarina sbroglia e Furlanetto è attento sulle palle alte. Passatoi il ventesimo la Fermana alza il baricentro e anche qualche pallone con Sorrentino a fare sponda per gli inserimenti di Eleuteri e Petrngaro che mettono alle corde gli esterni ospiti.

Prima buona occasione per i gialloblù intorno alla mezz’ora. Dalla sinistra cross morbido di Carosso sul secondo palo dove Misuraca arriva un attimo dopo e la Spal va in angolo, dalla bandierina ancora Carosso in acrobazia ma la mira non è delle migliori. Fermana che si fa preferire in questa fase e passa, con un pizzico di fortuna al 37’: sul tiro teso di Petrungaro da posizione defilata arriva il rimpallo su Carraro con la palla che termina in rete. Fermana che ha anche la grande occasione in conclusione di tempo per raddoppiare: spunto impressionante di Petrungaro dalla sinistra con due tentativi che sbattono da due passi dalla linea di porta su due difensori con la conclusione finale di Giovinco a lato di un soffio.

Ripresa con la Spal che inizia a spingere, inserisce quasi subito Edera e Petrovic trovando maggiore pericolosità. Il pari arriva al 62’ con il tocco illuminante di Antenucci che manda alle spalle della difesa Dalmonte il quale controlla di destro e e deposita in rete. Girandola di cambia con Protti che inserisce Condello e Niang esterni alti.

Fermana vicina al vantaggio nel finale, all’80’: bello sviluppo sulla destra con Misuraca che pennella sul secondo palo, Condello di testa da due passi a botta sicura e salva quasi involontariamente Ghiringhelli. Brivido all’87’ con Rao che affonda e calcia, trovando sicuro Furlanetto, replica sul fronte opposto Condello ma replica Galeotti. Poco dopo ancora Condello, girata di Petrelli e si salva Galeotti in due tempi.