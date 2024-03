Un bivio per l’Imolese. D’Amore: "Siamo carichi. Sfida da non sbagliare»

Altro giro, altro anticipo, questa volta di venerdì, per lasciare spazio domani e domenica al Duathlon Sprint di scena all’Autodromo di Imola. Fischio d’inizio alle 16, in campo al Galli Imolese e Prato per la giornata numero 27 del girone D. Un’altra toscana sulla strada dei rossoblù, con D’Amore che si auspica che l’esito di questo esame sia migliore del precedente, considerato il ko per 1-0 incassato cinque giorni fa al Melani con la Pistoiese che deve essere cestinato al più presto, sia per tenere vive le residue speranze di agganciare il treno playoff che per arrivare lanciati alla semifinale di ritorno di Coppa a Trapani in programma mercoledì.

Un passo per volta, però, per restare attivi su più fronti e dare un senso al rush finale di campionato. "Ci dobbiamo assolutamente riscattare, dopo una partita opaca e un brutto risultato – commenta D’Amore, che analizza anche il momento dei suoi–. Ci siamo abituati, periodi del genere ne abbiamo vissuti tanti durante la stagione, considerato che è da fine agosto che affrontiamo il doppio impegno. Ma siamo felici di giocare spesso, ci piace e ci stimola: la semifinale ce la siamo guadagnata, per questo siamo vogliosi di scendere in campo e di dimostrare a tutti di esserci meritati questo traguardo. Prima, però, bisogna stare attenti al Prato, una squadra che per certi versi è simile a noi: dovremo essere bravi nel trovare la chiave per metterli in difficoltà".

Con nove punti da recuperare sul quinto posto e otto giornate al termine, lo scontro diretto odierno (i toscani inseguono a -2) è da non sbagliare, anche perché il calendario, da qui al 5 maggio, sarà tutto in salita: nelle ultime 5 giornate i rossoblù dovranno affrontare cinque delle prime sei squadre che oggi comandano il girone. All’andata, Imolese vincente al Lungobisenzio: 1-0, decise una rete di Capozzi.

Le altre gare: Aglianese-Victor San Marino, Borgo San Donnino-Sangiuliano, Carpi-Ravenna, Certaldo-Pistoiese, Forlì-Fanfulla, Mezzolara-Corticella, Progresso-Sant’Angelo, Sammaurese-Lentigione.

La classifica: Ravenna 51; Carpi 50; Forlì 49; Lentigione e Victor San Marino 47; Corticella 45; Aglianese 40; Imolese e Fanfulla 38; Prato 36; Sangiuliano 35; Sant’Angelo 33; Pistoiese 32; Sammaurese 31; Progresso 25; Borgo San Donnino 17; Mezzolara; Certaldo 16.