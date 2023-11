Un derby accende l’Arena

di Ilaria Checchi

La nuova casa dell’Inter Women è un bene culturale della città di Milano: un luogo a ridosso del Parco Sempione intriso di storia che negli anni ha accolto tanti eventi diversi e che si prepara ad illuminare il derby più atteso. L’impianto comunale, infatti, aprirà i suoi cancelli domani alle 13.45 per la stracittadina contro il Milan del neo tecnico Davide Corti. Intitolata nel 2002 al grande giornalista sportivo Gianni Brera, l’Arena è stata inaugurata nel 1807 sotto il dominio di Napoleone seguendo il modello degli anfiteatri romani dalla forma ellittica. Con 238 metri di lunghezza e 116 di lunghezza, può accogliere fino a 10mila spettatori e per la sua costruzione furono utilizzate le pietre ricavate dalla demolizione delle fortificazioni spagnole del Castello Sforzesco e i resti del castello di Trezzo sull’Adda. Prima di diventare un impianto sportivo polifunzionale ha ospitato spettacoli pubblici, circensi e naumachìe, le famose simulazioni di battaglie navali, battezzando nel 1895 i campionati italiani di ciclismo. Nel 1910, al suo interno, venne disputata la prima partita di calcio della Nazionale azzurra, con l’Italia vittoriosa per 6-2 contro la Francia. Quello dell’Inter Women segna un gradito ritorno dei colori nerazzurri all’Arena perché dal 1930 al 1947 il centro ospitò stabilmente le gare interne dell’allora Ambrosiana dove Beppe Meazza mosse i primi passi e, per un breve periodo (dall’ottobre del 1941 al giugno del 1945), divenne anche l’impianto casalingo del Milan, considerato che lo stadio di San Siro non era facilmente raggiungibile utilizzando il tram a causa delle carenze di energia elettrica dovute alla guerra in corso. Nel tempo la struttura ha subìto tanti interventi di restauro, l’ultimo nel 2020, diventando il teatro di molte altre discipline sportive, dall’atletica leggera (Pietro Mennea eguagliò nel 1972 il record europeo nei 100 e 200 metri) al rugby. Nel passato più recente è diventata, invece, la casa di due importanti società dilettantistiche di Milano che hanno potuto giocare le proprie partite sotto le luci di uno dei beni storici più prestigiosi del capoluogo lombardo: nel 2021, per due stagioni, l’Alcione ha lasciato il "Kennedy" dopo aver conquistato la Serie D, mentre il Brera FC ha trovato accoglienza con la sua Scuola Calcio.

Per celebrare al meglio l’arrivo delle nerazzurre, ospitate finora allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, domani l’Arena si vestirà a festa: l’accesso all’impianto sarà libero (ma i posti a sedere sono limitati), all’entrata verrà consegnato un biglietto esclusivo come ricordo del derby, mentre sugli spalti saranno distribuiti gadget nerazzurri e i più piccoli potranno divertirsi con il trucca-bimbi assistendo a uno show di freestyle all’intervallo del match.