Un derby per la salvezza. Titani e United a confronto

Si giocherà lontano da casa per entrambe, ma non per questo sarà meno entusiasmante. E’ l’ultima del girone d’andata ed è la giornata del derby tra San Marino e United Riccione. Che, per l’occasione, si giocherà allo stadio ’Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna, a porte chiuse. Dopo le grandi piogge che hanno allagato il terreno di gioco del centro sportivo di Acquaviva, i biancazzurri del Titano non hanno più una casa in Repubblica. Così, sono costretti a oltrepassare il confine. Domani nel Ravennate e dal nuovo anno al ’Nicoletti’ di Riccione, nuova casa del girone di ritono. Ma torniamo al derby tra biancazzurri nel quale tutti hanno assoluta necessità di punti. Di più il San Marino di mister Biagioni che naviga nella zona pericolosissima della classifica. Imolese e Forlì le ultime due squadre che hanno lasciato a secco i titani. Che nelle ultime quattro partite hanno messo in cassa soltanto un punticino. Ieri il club del presidente Montanari ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Gianmarco Pericolini. Classe 2004, originario di Perugia, ex United Riccione, per lui quello di oggi sarà un derby nel derby. Lo United che bussa alla porta dei titani è reduce dal pareggio casalingo con la Sammaurese, in un altro derby sentito. I romagnoli di mister Cortellini se la passano un po’ meglio dal punto di vista della classifica, ma nemmeno troppo pensando alla bagarre della parte bassa della graduatoria del girone D. Un punto nelle ultime due gare per lo United che, prima degli ultimi 180 minuti, era stato capace di mettere in fila quelle tre vittorie consecutive che avevano donato ossigeno puro alla classifica. Nell’ultima gara prima della sosta natalizia saranno tutti da seguire i novanta minuti tra Tau Altopascio e Pistoiese, mentre il Forlì sarà impegnato a Imola e il Ravenna al ’Benelli’ contro il Progresso.

Serie D. Girone D (17ª giornata, ore 14.30): Imolese-Forlì, Piacenza-Zenith Prato, Pistoiese-Tau Altopascio, Prato-Fiorenzuola, Ravenna-Progresso, Sammaurese-Lentigione, San Marino-United Riccione, Sasso Marconi-Corticella, Tuttocuoio-Cittadella Vis Modena.

Classifica: Tau, Forlì 36; Ravenna 35; Lentigione 32; Imolese 29; Pistoiese 28; Tuttocuoio 24; Cittadella Vis Modena 21; Sasso Marconi, Prato 19; Progresso, United Riccione 18; Piacenza 17; Corticella 16; Zenith Prato 15; Fiorenzuola, San Marino 12; Sammaurese 9.