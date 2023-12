Un gol per tempo, il rosso ad Alicontri rovina i piani di rimonta. Coli scatenato, Montelupo ko. Trasferta amara in Maremma

ATLETICO MAREMMA

2

MONTELUPO

0

ATLETICO MAREMMA: Beligni, Majuri, N. Sabatini (15’ Forieri), Sgherri, Gentili, Amorfini, Cret (15’ st Vettori), Rigutini (43’ st Ferraro), Rispoli (22’ st Anichini), Coli, Bertocchi (25’ st Fralassi). A disposizione: Villani, Amaddii, C. Sabatini, Sarzilla. All. Lorenzini.

MONTELUPO: Lensi, Marrazzo (12’ st Garunja), Piocchi, Safina (35’ st Gueye), Beconcini (1’ st Corsinovi), Alicontri, Bruno (41’ st Pagano), Tremolanti, Anedda, Ndaw (35’ st Brogi), Ulivieri. A disposizione: Gori, Michelucci, Martelli Masi. All. Lucchesi.

Arbitro: Giacomelli di Pisa, coadiuvato dagli assistenti De Vanni di Livorno e Diomedi di Pisa.

Reti: 6’ e 42’ st Coli.

Note: espulso Alicontri al 18’ st; ammoniti Rigutini, Cret, Lorenzini, Forieri, C. Sabatini, Vettori, Coli, Ferraro, Ulivieri.

ALBINIA – Vittoria casalinga per l’Atletico Maremma che, con un risultato all’inglese (2-0) regola il Montelupo di mister Lucchesi. I padroni di casa hanno il giusto approccio e vanno subito in vantaggio con la rete di Coli. A metà rirpesa poi il cartellino rosso per Alicontri rovina i piani di rimonta del Montelupo che in inferiorità numerica fatica a trovare la via della conclusione per il pareggio. Nel finale ancora Coli riesce a trovare il pertugio per battere Lensi e raddoppiare. Finisce quindi 2-0 per i maremmani. è la quinta sconfitta per il Montelupo che scivola in settima posizione e si fa scavalcare proprio dall’Atletico Maremma.