Un lampo nel Far West. Quattro rossi, festa Jesina

jesina

1

civitanovese

0

NA: Pistola, Grillo, Giovannini, P.Capomaggio (9ì st Cordella), Baah Donkor (21’ st Dentice), Lucarini, Marcucci (5’ st Ciavarella, 25’ st Brega), Zagaglia (35’ st Belkaid), Trudo, Zandri, Nazzarelli. All. Simone Strappini

CIVITANOVESE: Testa, Pasqualini (41’st Ruggeri), Cosignani, Visciano, Ballanti, Passalacqua, Buonavoglia, Domizi, Spagna, Valentini (1’ st Candia), Strupscheki (30’ st Brunet). All. Sante Alfonsi

Arbitro: Manis (Oristano)

Rete: 46’ st Trudo (rig)

Note – 700 spettatori (in gradinata 150 supporters ospiti). Calci d’angolo: 2 a 2 . Ammoniti: Trudo, Marcucci, Domizi, Spagna, Ballanti, Visciano. Espulsi: Buonavoglia (39’ pt) e Spagna( 8’ st) per doppia ammonizione Nazzarelli 16’ st, Giovannini (20’ st) rosso diretto.

Otto ammoniti, quattro espulsi, un gol su rigore nel recupero e tanto, troppo, nervosismo – manco ci fosse stata in palio la finale promozione – tra due squadre più preoccupate di offendere (nel senso del mero contatto fisico) che di giocare al calcio. Senza l’invenzione finale di Belkaid sarebbe finita 0 a 0, risultato che più di altri avrebbe rispecchiato il poco (sempre sotto l’aspetto tecnico) visto in campo ieri. Un unico brivido in avvio di gara, l’inzuccata Zagaglia (2’) scheggia il palo esterno. Jesina aggressiva, più attendista la formazione ospite. Il pressing rossoblù procura una serie di calci di punizione senza esito, sette ammoniti e un espulso nel solo primo tempo (decisamente più da basket, flopping, la prima, fatale, toccato a Spagna) la dicono lunga sulla tensione che si respira in campo: gioco maschio, contatti al limite della legalità per una gara che non riesce a decollare.

Primo squillo ospite il colpo di testa ravvicinato (26’) di Domizi che sfiora il palo: la capolista alza il baricentro, al centro della difesa di casa si segnala un puntuale Donkor che non fa rimpiangere il maggiore dei Capomaggio. Le emozioni del primo tempo tutte concentrate nel concitato finale, espulsione di Buonavoglia per doppia ammonizione, l’occasione più ghiotta per Nazzarelli, conclusione ravvicinata ribattuta. In nove a inizio ripresa la Civitanovese non perde la testa, la perde invece Nazzarelli (evitabile fallo a centrocampo), 5’ dopo rosso a Giovanni parità numerica ristabilita al 20’. A decidere la gara la verticalizzazione di Belkaid per Trudo, Testa lo mette giù, dal dischetto il capitano regala ai suoi un Natale anticipato.

Gianni Angelucci