Un pareggio amaro per il Fucecchio. Il Pontebuggianese segna nel recupero

Pontebuggianese

1

Fucecchio

1

PONTEBUGGIANESE: Rizzato, Martinelli, Lucaccini, Palmese, Chelini (87’ Sanzone), Kapidani (74’ Bellandi), Sali, Pronvinzano (87’ Gianotti), Fantini, Sgherri, Gargani. All: Vettori

FUCECCHIO: Del Bino, Orsucci (66’ Bellini), Arapi, Lecceti, Malanchi, Nannetti, Taddei (71’ Mariani), Cenci, Agostini, Rigirozzo (77’ Geniotal), Sciapi. All: Targetti

Arbitro: Perenzoni di Rovereto

Reti: 54’ Sciapi; 92’ Fantini

Note: Espulso al 76’ Nannetti (F) per doppia amministrazione

PONTE BUGGIANESE – Il Fucecchio torna dal Pertini con un punto, ma quanto rammarico per il gol incassato in pieno recupero. Diciamo subito, però, che alla luce di quanto visto in campo il pareggio è il risultato più giusto. Gara estremamente equilibrata fin dalle prime battute, con il Pontebuggianese che si fa preferire dal punto di vista del fraseggio, ma con il Fucecchio più pericoloso in termini di occasioni create.

Sono due i principali pericoli portati dai bianconeri dalle parti di Rizzato, ma in entrambe le circostanze è bravo il portiere locale a sventare. La prima frazione si chiude quindi a reti bianche, mentre al rientro dagli spogliatoi sono i pistoiesi ad apparire più pimpanti e determinati, tanto che Gargani colpisce una clamorosa traversa con la palla che rimbalza poi sulla riga e torna in campo.

Al 54’, però, sugli sviluppi di un calcio di punizione messo in area, Sciapi (nella foto) è abile ad incrociare al volo sul palo opposto portando in vantaggio il Fucecchio. A questo punto il Pontebuggianese preme sull’acceleratore e, dopo che la squadra di Targetti rimane in dieci per l’espulsione di Nannetti, al secondo minuto di recupero trova il meritato pareggio in mischia.

Simone Cioni