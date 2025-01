Un pareggio inaugura il 2025 dei biancoverdi

Baldaccio

1

Rondinella

1

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Perfetti, Beretti, Mambrini, Bruschi, Cocci, Bonavita (70’ Giovagnini), Boriosi, Mercuri, Sbardella (77’ Ceppodomo).

All. Palazzi.

RONDINELLA: Pecorai, Fantechi, Agrello, Mazzolli, Bartolini, Ciardini, Migliorini (82’ Giorgelli), Baldesi, Polo, Di Blasio, Vezzi (60’ Antongiovanni).

All. Tronconi.

Arbitro: Guido Lachi di Siena.

Reti: 30’ Boriosi, 53’ Polo.

ANGHIARI - Un punto che lascia un po’ di amaro un bocca ma la Baldaccio Bruni può essere contenta tutto sommato di come è terminata la prima gara del 2025. Ad Anghiari era di scena la Rondinella Marzocco, formazione e socità ambiziosa che punta a rientrare con forza nelle zone nobili della classifica. Di contro ecco una Baldaccio che grazie alla cura Palazzi si è risollevata alla grande uscendo dalle sabbie mobili, dalla zona rossa e che di fatto contro i fiorentini aveva una sorta di esame di maturità per capire il proprio potenziale. Su un campo allentato dalla pioggia è stata battaglia vera tra le due formazioni. I padroni di casa riescono a passare in vantaggio alla mezz’ora grazie alla rete di Boriosi che permette tra le altre di cose di andare al riposo in vantaggio appunto per un gol a zero. La Rondinella consapevole anche dell’importanza di questo scontro diretto tra due formazioni di metà classifica reagisce e proprio nelle battute iniziali della ripresa riesce a siglare il pareggio (al 53’) grazie a Polo. Baldaccio e Rondinella devono quindi dividersi l’intera posta in palio che non cambia le classifiche delle due formazioni. Entrambe restano con un margine dalla zona rossa, stazionano a metà classifica e vedono ancora alla portata la possibilità per non dire l’ambizione di poter insidiare uno dei posti che conta nella colonna di sinistra della graduatoria.