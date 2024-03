Un pari utile per l’Atletico

ATLETICO

0

AVEZZANO

0

Atletico Ascoli (3-5-2): Pompei 6.5; Mazzarani 6, D’Alessandro 7, Feltrin 5.5; Camilloni 6, Clerici 5 (15’st Pedrini 6), Vechiarello 6.5 (41’st Cesario sv), Olivieri 5.5, Gurini 6 (33’ Ceccarelli sv); Minicucci 6 (33’st Severini sv), Traini 6. A disp.: Canullo, Alborino, Gerlero, Pinto, Ciabuschi. All.: Simone Seccardini 6

Avezzano (4-3-3): Brusca 5.5; Angelilli 5.5, Ferrani 6, Filippini 5.5, Golia 6 (25’st De Lorenzo 5.5); Mascella 6 (42’st Marzullo), Verna 5.5 (33’ Luciani sv), Ferrante 6; De Silvestro 6.5, Roberti 5 (14’st Ortolini 5), Tounkara 5 (29’st Senesi 5). A disp.: Cultraro, Lapenna, Rotondi, Cattaneo. All.: Giuseppe Ferazzoli 6

Arbitro: Palmieri di Avellino 4.5

Note: Spettatori 300 circa di cui una decina ospiti. In tribuna i tecnici Lauro e Cappellacci. Ammoniti: nessuno. Angoli: 6-3. Rec.: 1’-4’.

Quarto risultato utile e secondo pareggio consecutivo per l’Atletico Ascoli che al cospetto di un Avezzano coriaceo e veloce nelle ripartenze ha comunque provato a vincere per riscattare l’ingiusta sconfitta dell’andata. Primo brivido su una conclusione dalla distanza di Minicucci che il portiere Brusca non trattiene e che riesce a bloccare solo in due tempi. Palla gol per Traini su un liscio clamoroso di Brusca ma l’attaccante bianconero non è rapido nel concludere a rete. Risposta dell’Avezzano con una incursione di Roberti partito in sospetta posizione di fuorigioco, con Pompei bravo a respingere la conclusione non potente ma ben indirizzata. Ancora Avezzano con una conclusione da fuori area di Ferrante di poco alta sulla traversa. Ci prova Verna con un tiro a giro che finisce un metro fuori alla sinistra di Pompei. Ancora gli ospiti che giocano sulle ripartenze e trovano una conclusione con De Silvestro smorzata da Feltrin prima di spegnersi tra le braccia del portiere Pompei. Risposta affidata a Minicucci dopo uno scambio stretto con Traini, ma la conclusione è debole. In pieno recupero fallo di mano al limite dell’area di D’Alessandro e punizione affidata a De Silvestro che va a lambire il palo alla destra di Pompei. La ripresa vede un Atletico più incisivo e c’è subito un intervento su Minicucci in area di rigore che scatena le proteste dell’Atletico: per l’arbitro è solo calcio d’angolo. Cross di Gurini, Clerici invece di colpire al volo stoppa il pallone, si gira e perde l’attimo. Ci prova Traini dalla distanza con pallone alto sulla traversa. Ancora proteste per un fallo in area su Traini, l’incerto arbitro Palmieri porta il fischietto sulla bocca ma poi decide di far proseguire. L’Atletico attacca e l’Avezzano riparte in velocità, ma di pericoli non ne nascono. Finisce 0-0 e va bene così.

Valerio Rosa