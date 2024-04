Un Pontedera inedito non decolla a Carrara. I playoff prenderanno il via da Pescara

CARRARESE

2

PONTEDERA

1

CARRARESE (3-4-2-1) Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Zuelli (36’ st Palmieri), Schiavi (1’ st Cerretelli), Cicconi (44’ st Belloni); Panico (14’ st Giannetti), Della Latta (14’ st Morosini); Finotto. A disp: Tampucci, Mazzini, Illanes, Grassini, Capello, Boli, Capezzi. All. Calabro.

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Espeche, Gagliardi (12’ st Peli, 17’ st Lombardi); Cerretti (29’ st Ambrosini), Guidi (29’ st Ganz), Ignacchiti, Perretta; Benedetti, Ianesi; Selleri. A disp: Lewis, Busi, Martinelli, Pretato, Delpupo, Provenzano, Salvadori. All. Canzi.

Arbitro: Zago di Conegliano,

Marcatori: 44’ pt Cicconi, 45’ pt Zuelli; 23’ st Ignacchiti.

Note: spettatori 2.472; ammoniti Gagliardi, Schiavi; angoli 4 a 5.

Sarà Pescara-Pontedera il primo turno dei play off. Questo hanno deciso i risultati della 38a e ultima gara di campionato che i granata hanno chiuso al nono posto perdendo 2-1 sul campo della Carrarese, terreno dove tornano sconfitti ormai da 8 anni di fila. Non sono mancate le novità in formazione per questa ultima sfida della stagione regolare. Memore della non-prestazione contro l‘Olbia, Canzi all’interno del consueto 3-4-2-1 ha rimescolato parecchio le carte, proponendo 8 under, Guidi in mediana insieme a Ignacchiti, con Cerretti (seconda da titolare) a destra e dando gloria in difesa a Gagliardi, al debutto in un undici iniziale e con soli 32 minuti giocati (in 3 slot). Una deviazione decisiva di piede di Vivoli sulla conclusione ravvicinata di Panico dopo 6’ ha fatto capire subito che c’era da stare con gli occhi ben aperti, anche se la verve della Carrarese, motivata dalla ricerca del miglior terzo posto assoluto fra i 3 gironi (vale per essere testa di serie) si è sfogata lì. Il Pontedera è riuscito a prendere le misure – dietro Gagliardi ha lavorato su Panico, Calvani sull’ex Della Latta ed Espeche su Finotto – ha tirato fuori la testa e ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Calvani respinto dalla traversa (38’). Poi, all’improvviso, sui granata è sceso il temporale a ciel sereno e nell’arco degli ultimi 2’ della frazione la Carrarese ha virtualmente messo al sicuro il risultato. Prima con un gol di Cicconi direttamente su angolo e quindi con una sassata dalla distanza di Zuelli,con la palla che ha sbattuto contro la traversa ed è entrata. Al riposo il primo turno di play off riservava la trasferta in casa della Juventus NG. Nella ripresa i granata, in casacca neroverde e sostenuti da un centinaio di ultras della gradinata nord Diego Savelli, non si sono persi d’animo, continuando a tenere il ritmo degli avversari e nel cuore di tempo hanno pescato il jolly con un sinistro dal limite di Ignacchiti che ha ridato sapore e speranza al match che nel finale la squadra di Canzi avrebbe anche meritato di pareggiare, soprattutto quando Ganz (42’) ha sparato centralmente su Bleve.

Stefano Lemmi