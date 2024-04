Un Ravenna d’assalto per fare Progresso

La volata per la promozione in serie C propone oggi pomeriggio, alle 15, il quartultimo atto. Il Ravenna, secondo, affronta la trasferta di Bologna (arbitro Castellano di Nichelino; ingresso calmierato a 10 euro, apertura botteghini alle 14) sul campo del Corticella, che il Progresso ha scelto per lindisponibilità del proprio impianto, il Clara Weisz di Castel Maggiore. A tutti gli effetti si tratta di un testacoda, dal quale però il Ravenna non deve farsi illudere. I giallorossi, reduci da 3 vittorie consecutive con 8 reti segnate e nessuna al passivo, sono allinseguimento della capolista Carpi (di scena a San Mauro Pascoli), che viaggia a +2 in classifica. Per non farsi sfuggire alcuna occasione, lundici di mister Gadda ha un solo risultato a disposizione. Con 32 punti, il Progresso, guidato in campo dallex capitano giallorosso Alfonso Selleri ed in serie utile da 7 turni di fila nella gare interne, è invece al 14° posto, in piena zona playout, a -3 dalla Sammaurese, ovvero dalla zona salvezza, e a +1 sulla Pistoiese. Finisse oggi il campionato, i bolognesi che di recente hanno battuto Victor San Marino e Corticella giocherebbero il playout contro i toscani. Ma, ad incombere come una spada di Damocle sullintera classifica del girone D, cè proprio la posizione della Pistoiese, reduce dalla rinuncia al match contro il Fanfulla e dal conseguente 0-3 a tavolino, oltre che dal punto di penalizzazione.

Se gli arancioni, che oggi comunque scenderanno in campo, in casa, contro il Sangiuliano City, dovessero rinunciare ad un altro match, sarebbero esclusi dal campionato, con conseguente annullamento dei punti conseguiti sul campionato. Questa dinamica comporterebbe una autentica rivoluzione della classifica, sia in testa (il Ravenna ad esempio, passerebbe da -2 a -4 sul Carpi), sia in coda. I giallorossi restano tuttavia concentrati sul proprio percorso. Mister Gadda recupera Gobbo dall’influenza, nonché Rrapaj, Marino e Rossi da squalifica. Pavesi e Magnanini sono gli indisponibili. In difesa è annunciato il ritorno allo status quo: Marino a destra, Mancini a sinistra, Gobbo o Spezzano braccetto di sinistra. A centrocampo, dopo lo sconto di pena, torna a capitan Rrapaj. A fargli posto sarà Alluci, acciaccato come Diallo, che partirà dalla panchina (al suo posto Sabbatani). Mister Gadda ha messo in guardia un po’ tutti: "Il valore del Progresso non è certo quello espresso dalla classifica, ma dallo stato attuale di forma. Tra l’altro, le due squadre saranno animate dallo stimolo per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. La formazione del Ravenna (5-3-2): Cordaro; Mancini, Agnelli, Esposito, Gobbo, Marino; Rrapaj, Nappello, Campagna; Tirelli, Sabbatani.