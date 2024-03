Un Renate senza paura: "Padova non ti temo"

Il Renate ha perso le ultime quattro in casa (ma in trasferta, per fortuna le cose vanno meglio), il Padova, di contro, in trasferta non ha mai perso, anzi ha perso una volta sola in tutto il campionato come ha saputo fare finora solo il Cesena nel girone B.

Lo fece in casa col Mantova in maniera roboante (0-5) davanti alle telecamere Rai ma contrariamente alle attese, la squadra non si è squagliata, anzi, da quel momento ha sempre vinto o pareggiato restando in scia della capolista, è in finale di Coppa Italia e oggi a Meda viene per allungare a quattro la striscia di successi. Inquadriamo così il match diquesto pomeriggio alle 14 che a meno di clamorosi imprevisti non dovrebbe essere a rischio. Il terreno di gioco del “Favini” sappiamo bene in quali condizioni versa (tra l’altro ieri sera si è anche giocato l’anticipo di Eccellenza tra Meda e Casteggio…), ma ha una qualità, drena benissimo. Facciamo affidamento su questo per assistere a una gara che si annuncia interessante e con una discreta cornice di pubblico, grazie ovviamente ai tifosi che arriveranno dal Veneto, quantificabili in almeno 250 unità.

Buone notizie per mister Colombo visto che in difesa avrà nuovamente a disposizione Possenti (foto Peruzzetto) che a Busto ha scontato il suo turno di squalifica; ci saranno anche Paudice e Acampa oltre ad Auriletto, in panchina, sicuramente non tra i titolari. Nella fila ospiti tornano Bianchi e Crescenzi. "Siamo consci della forza dei nostri avversari. Il fatto che abbiano perso una sola partita in campionato la dice lunga sul valore di un Padova che sarebbe senz’altro primo senza lo straordinario percorso del Mantova. Ciò detto, se la nostra squadra ha la giusta mentalità e il giusto approccio, anche gli altri faranno molta fatica. Dobbiamo rispettare i nostri avversari, ma allo stesso tempo non dobbiamo sottovalutare noi stessi. La vittoria di Busto Arsizio ci ha rincuorato, ma sappiamo che non possiamo accontentarci e che tutte le prossime gare avranno un peso specifico enorme per tutte le squadre" ha detto ieri Colombo. Arbitra Andreano di Prato.