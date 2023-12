Un successo che vale doppio. Chiesanuova, che sorpresa. Sotto l’albero c’è il primo posto

CHIESANUOVA

2

K-SPORT MONTECCHIO

1

CHIESANUOVA: Fatone, Molinari (25’st Giaconi), Iommi (24’st Carnevali), Badiali, Canavessio, Monteneri, Defendi (38’st Tanoni), Crescenzi (33’st Morettini), Sbarbati, Mongiello, Bonifazi (21’st Pasqui). All. Mobili

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Elezaj, Baruffi, Del Pivo, G.Dominici, Nobili (42’st Sciamanna), Paoli. Peroni (12’st Notariale), E. Dominici, Magnanelli (38’st Vegliò), Peluso (23’st Bardeggia), Torelli. All. Lilli

Arbitro: Principe di Tivoli

Reti: 9’ Magnanelli, 32’st Sbarbati, 37’st Defendi

Note – spettatori 200 circa; ammoniti Badiali, Canavessio, Bonifazi, G.Dominici, Nobili; corner 4-5; recupero 0’ e 4’

"A Natale puoi" recita un popolare spot e se sei il Chiesanuova puoi ritrovarti al comando della massima serie regionale. Proprio sotto l’albero si è scritta una pagina di storia per la frazione ed il club al 2° anno in Eccellenza, con i biancorossi – oltretutto sul ’neutro’ e brutto manto erboso di Filottrano – che hanno ribaltato nel finale il K-Sport nell’incontro di cartello della 15ª giornata. Le reti di Sbarbati e Defendi in 5’ hanno beffato e tolto dalla vetta proprio i pesaresi (però solo 6 punti in trasferta..) e speditoci invece il team di Mobili, da ieri primatista con 26 punti assieme alla Civitanovese.

Il big match del ’San Giobbe’ passa subito in mano al K-Sport, perché al 9’ Magnanelli trafigge Fatone con una bella conclusione al volo di prima. La rete stappa una gara che però si accenderà davvero nella ripresa, prima una chance per parte, Peluso da fuori impegna Fatone, quindi allo scadere Mongiello non trova la porta. Alla mezzora della ripresa il momento chiave. Baruffi fa tutto da solo e taglia in due la difesa biancorossa riuscendo addirittura a presentarsi davanti a Fatone, il 2003 ribatte, quindi la sfera finisce al neoentrato (e neo acquisto) Bardeggia e ancora Fatone si supera e evita il raddoppio. Gol mangiato-gol subito, si sa, vale anche a Natale. Azione dall’altra parte e Sbarbati in area, protegge, si gira e non dà scampo. Cambia tutto, sulle ali dell’entusiasmo il Chiesanuova crede addirittura nell’impresa e 5’ il gemello del gol Defendi replica la punizione magistrale già vincente col Monturano e fa esplodere i tifosi di ’casa’. I pesaresi si sentono beffati, attaccano alla ricerca del pari e lo assaporano quando G.Dominici calcia sottomisura ma una deviazione gli nega il 2-2. Nel recupero il Chiesanuova resiste e si fa un regalo da sogno.

Andrea Scoppa