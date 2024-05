Un successo la festa rossoblù. La Civitanovese non si ferma

CIVITANOVESE

5

OSIMANA

2

CIVITANOVESE: Testa, Candia, Cosignani, Visciano, De Vito, Ballanti, Bagnolo, Giordani, Paolucci, Becker, Brunet. Sono entrati: Verini, Franco, Ruggeri, Domizi, Passalacqua, Strupsceki, Buonavoglia, Pasqualini, Ercoli. All. Alfonsi.

OSIMANA: Piergiacomi, Marchesini, Baiocco, Borgese, Patrizi, Micucci, Fermani N., Straccio, Maffei, Bugaro, Colonnini. Sono entrati: Santarelli, Fermani R., Di Lorenzo, Cantarini, Rossetti, Pasquini, Montesano, De Angelis, Pesaresi. All. Aliberti.

Arbitro: Cammillucci di Macerata.

Reti: 13’pt Maffei, 27’pt Colonnini, 35’pt Visciano, 4’st Strupsceki, 17’st Ercoli, 23’st Spagna, 25’st Buonavoglia.

La festa che anticipa la festa. Al Polisportivo, la Civitanovese dilaga nell’amichevole contro l’Osimana, prima delle celebrazioni al Varco sul mare con cui il club del patron Mauro Profili ha voluto omaggiare la vittoria del campionato di Eccellenza.

"Società, staff e giocatori, grazie per aver onorato i nostri colori", si legge in uno striscione esposto in gradinata centrale. E alla fine è proprio così. La compagine allenata da Sante Alfonsi onora la stagione anche in un semplice allenamento congiunto con una società amica, ultima apparizione prima dell’estate.

In avvio, sembrerebbe però il contrario: Paolucci e compagni non sono sulle corde e la formazione di Aliberti ne approfitta passando in vantaggio e quindi raddoppiando.

Nonostante la ghiotta occasione divorata da Micucci all’11’, l’Osimana non demorde e due minuti più tardi Maffei in girata coglie il cross di Bugaro, sbloccando il parziale. È l’1-0. Al 27’, Colonnini libera un fendente dalla sinistra che si insacca sull’angolino, strappando gli applausi del pubblico. I padroni di casa accorciano le distanze grazie alla palombella di Visciano su punizione (35’) e, con l’ingresso delle prime linee, salgono in cattedra sfiorando il pareggio in varie circostanze.

Nella ripresa, Alfonsi schiera altri big, Aliberti concede spazio a tutti. Show della Civitanovese: si registrano prima il pareggio di Strupsceki (4’), che su assist di Franco, trafigge il portiere con un piattone. Poi, il vantaggio locale, grazie ad Ercoli (17’) che impatta il cross di Buonavoglia. Infine, c’è spazio per la quarta e la quinta rete: Spagna stoppa di petto e insacca (23’); Strupsceki scambia con Buonavoglia che di rasoterra centra l’angolino sinistro. La partitella termina in abbracci e istantanee tra le due formazioni. Insomma, una bella festa.

Francesco Rossetti