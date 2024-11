Un Tau da quartieri alti

Un punto pesante per un Tau compatto e determinato che ha tenuto testa ad una corazzata, la principale favorita per la vittoria finale, il Ravenna, che, per il momento, rimane a tre punti di distacco dalla capolista altopascese. E’ vero che si è avvicinato il Forlì, adesso secondo a -2, così come sono in scia Lentigione e Imolese (pure la Pistoiese è in rimonta, sia pure sempre a -7 dal Tau). Ma Meucci e compagni hanno superato un esame molto difficile. E lo hanno fatto con personalità, convinzione, maturità, senza rinunciare al proprio gioco, in uno stadio vero che ha conosciuto i fasti della serie "B" negli anni Novanta del precedente secolo.

Osservando i numeri, emerge anche un Tau più tetragono, misurato, dopo le goleade iniziali. Nelle ultime sei gare, cronologicamente parlando, incluso il recupero di San Mauro di Romagna, tre reti soltanto messe a segno; altrettante quelle subite: due con il Lentigione e una a Castelmaggiore, con il Progresso, i due ko finora subiti. Adesso la porta amaranto è imbattuta da 240 minuti e questo fa ben sperare. Diciamo che, se Byron arrivò a Ravenna inseguendo un sogno, il Tau lo sta ancora coltivando.

Nove vittorie su tredici gare disputate, con due pareggi e due sconfitte, terzo miglior attacco e seconda miglior difesa, rappresentano un ruolino di marcia per vincere il campionato. A dicembre ci potrà essere pure di aiuto un intervento sul mercato. Dipende dal progetto della proprietà. L’interrogativo è: si vuole vincere il campionato? Questo è il "problema", come sosteneva qualcuno.

Intanto c’è da pensare alle ultime quattro gare per terminare il girone di andata. Domenica prossima, al "Comunale", arriva il Sasso Marconi, in crisi di risultati: un punto conquistato nelle ultime tre uscite. Poi trasferta per niente semplice a Ponte a Egola, contro il Tuttocuoio, in un derby insidioso. Successivamente: Piacenza, la grande delusione del torneo in casa e chiusura con la Pistoiese al "Melani".

Alla vigilia di Natale sapremo in quale posizione sarà il Tau e che cosa vorrà fare da grande, ossia nel 2025. Tra pochi giorni saremo a dicembre e il mercato potrebbe offrire opportunità. Anche perché Atzeni, ad esempio, che aveva cominciato benissimo la stagione, sarà ai box, in pratica, fino alla sosta natalizia. Per domenica prossima Belluomini sconterà la terza ed ultima giornata di squalifica, ma si proverà a recuperare Limongelli e Bartelloni. Gli altri, ormai, sono già in gruppo.

Massimo Stefanini