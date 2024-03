Un turno di squalifica per l’ex Vasco Regini

Nessun problema con il giudice sportivo per il Rimini in vista della gara di domani sera contro il Sestri Levante al ’Romeo Neri’ (calcio d’inizio alle 20.45). Uno squalificato per i liguri, invece. Si tratta di uno degli ex di turno, il santarcangiolese Vasco Regini che è stato squalificato per una giornata. Nel girone B sono stati squalificati per un turno anche Sabbione della Lucchese, Obi della Vis Pesaro, Dametto e Fabriani della Torres, Cioffi dell’Ancona, De Rose e Kargbo del Cesena, Corsinelli del Gubbio, De Santis del Pineto, Martinelli del Pontedera. Tra gli allenatori due giornate di squalifica per il tecnico della Lucchese, Giorgio Gorgone, espulso domenica scorsa nel match contro il Rimini. "Dopo aver ricevuto il provvedimento di ammonizione – si legge nel comunicato del giudice sportivo – continuava a protestare abbandonando nuovamente l’area tecnica". Un turno di stop anche a Piero Braglia del Gubbio. Poi la solita lunga lista di club multati. Nel girone B dovrà pagare 500 euro il Cesena "per avere i suoi tesserati – recita il giudice sportivo – causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi". Trecento euro di multa per la Virtus Entella, avversaria del Cesena dello scorso turno, per lo stesso identico motivo, seppur non recidiva.