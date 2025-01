Una giornata super per Leporatti e Zenigol. Bomber D’Evangelista è il re del Castello

Esperienza e gioventù, unione perfetta. In attacco il centravanti Top della settimana è Lorenzo Zeni, 37 anni del San Godenzo, a segno con un bel gol su azione a Prato. Zeni dimostra che il fiuto per il gol non ha età, in una carriera ricca di successi a Fortis Borgo, Vicchio, Dicomano e altre società. Ma anche la gioventù ha il suo spazio: ecco l’esordio del difensore centrale Leonardo Bruno, del 2005, dell’Audace Legnaia promosso dagli Juniores. Bruno ha giocato centrale di difesa con Matteo Longosci, jolly per vari ruoli della retroguardia. Fra i pali il Top è Eletti del Calenzano che dà sicurezza a tutta la retroguardia. Sulla sinistra è lo scatenato Becattini del Settimello a dettar legge, altro giocatore di valore è Bestrova che dà forza all’Incisa.

A centrocampo Lanotte del Chianti Nord (ex Antella) è un punto di riferimento davanti alla difesa; stesso riferimento per Tamba dell’Albacarraia (ex Calenzano) che è sempre fra i migliori. Spicca la fantasia di Lorenzo Magistri, anno 2000, della Sancascianese, un trequartista determinante nelle tre reti della vittoria dei giallo verdi. Molto bene Tozzi centrocampista offensivo del Reggello il migliore dei suoi, insieme al bomber Edoardo Focardi ancora a segno con scaltrezza su cross dalla destra di Violi anticipando i difensori.

In attacco giornata super per Marco Leporatti del Galluzzo, un esterno sempre pericoloso e Matteo Bini del Novoli (ex Belmonte, preso dal ds Centelli) con un bel gol di testa e bis in contropiede superando tutti ed entrando in porta col pallone. L’allenatore Top è Michele Batistoni del Calenzano che sta volando verso i play off.

Coppa Toscana - Oggi non si giocherà Sancascianese-Bibbiena rinuncia del Bibbiena a giocare gli ultimi 9 minuti, dopo la sospensione sull’1-0 per i locali.

Francesco Querusti